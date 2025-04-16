Пермские новостройки вновь демонстрируют рост цен

По итогам марта 2025 года средняя стоимость квадратного метра на рынке первичной недвижимости в Перми превысила 157 тыс. руб., показав динамику по сравнению с январем 2025 года в 3,2%. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в сервисе цифровой аналитики «Объектив.РФ». Объем экспозиции в прошлом месяце снизился на 1,8% по сравнению с февралем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Аналитики отмечают, что основанием для роста цен на новостройки служит не высокий уровень спроса, а фактическая необходимость, так как в стоимость квартир входит компенсация коммерческих субсидий и банковские комиссии. Девелоперы вынужденно стимулируют спрос, что отражается в заявленной стоимости. По мнению экспертов, показатель средней цены квадратного метра в краевой столице не совсем соответствует реальной рыночной ситуации.

По словам эксперта сервиса «Объектив.РФ» в Перми Алексея Скоробогача, в марте доля предложений квартир в современном жилищном фонде достигла 50%, при этом год назад этот показатель составлял лишь 35%. В связи с этим рынок новостроек в текущем году будет конкурировать с «новыми» квартирами на вторичном рынке.

Отмечается также, что совокупный объем остатков строящегося жилья в Перми по итогам I квартала 2025 года составил 13 416 лотов, или более 677 тыс. кв. м нераспроданного жилья в строящихся жилых комплексах. При текущем объеме остатков городу потребуется 2 года и 3 месяца для реализации всего объема жилья в строящихся проектах.