Открытие культурного центра «Россия» в Кисловодске перенесли на 2026 год

Открытие крупнейшего многофункционального культурного центра «Россия» в Кисловодске перенесли на 2026 год из-за расширения проекта. Об этом сообщил мэр города Евгений Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Кисловодска Фото: администрация Кисловодска

«Мы планировали открыть в 2025 году, сейчас готовим документы, планируем, что будут выделены дополнительные денежные средства, которые позволят нам сделать самую современную медийную начинку. Мы пристроили и увеличили проектное решение в части пристройки третьего этажа, где появились у нас два огромных зала-трансформера, и появится большой ресторан, который будем сдавать в аренду нашим предпринимателям, с выходом на террасу на третьем этаже»,— сказал Евгений Моисеев.

Концертный зал комплекса рассчитан на 1,8 тыс. мест. В состав центра войдут три кинозала, подземная парковка, детский центр, рестораны и площадки для проведения бизнес-форумов.

Николай Аксенов