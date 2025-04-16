Два пенсионера пострадали на пожаре в Удмуртии 15 апреля

15 апреля в селе Сюмси произошел пожар, в в результате которого супружеская пара пожилого возраста лишилась имущества и жилья. Об этом в Telegram сообщил председатель Государственного комитета по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

В деревянном доме загорелся пристрой. Пенсионерка заметила пожар и выбежала на улицу, сообщив очевидцам о находящемся внутри муже. Соседи разбили окно и помогли ему выбраться. К прибытию пожарных горел дом и надворные постройки. Тушение осложнялось сильным ветром и взорвавшимся газовым баллоном. В результате пожара уничтожены жилой дом, гараж и легковой автомобиль. Хозяин дома получил ожоги 1-ой степени, а его жена — 2–3-ей степени. Оба госпитализированы.

Площадь пожара составила 181 кв. м. Предварительная причина — короткое замыкание в распределительной коробке.