Напавшего на 11-летнего ребенка с ножом челябинца отправили в СИЗО

Металлургический районный суд Челябинска избрал меру пресечения местному жителю, напавшему с ножом на 11-летнего мальчика. Его заключили под стражу до 15 июня 2025 года, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Меру пресечения суд избрал по ходатайству следователя.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 15 апреля челябинца задержала полиция по подозрению в покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений. По версии следствия, вечером 14 апреля во дворе одного из домов на улице Дегтярева в Металлургическом районе местный житель в состоянии алкогольного опьянения напал на 11-летнего мальчика и нанес ему множественные удары ножом в туловище. Ребенка госпитализировали. В отношении ранее судимого 37-летнего челябинца возбуждено уголовное дело.