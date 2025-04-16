Гидрометцентр предупредил о риске подтоплений в СКФО

В реках Северо-Кавказского федерального округа в апреле ожидается подъем уровня воды до опасных отметок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вероника Котькова, Коммерсантъ Фото: Вероника Котькова, Коммерсантъ

По словам метеоролога, прогноз преимущественно касается водоемов Дагестана и Кабардино-Балкарии, где существует серьезная угроза затоплений.

Как сообщал «Ъ-Кавказ» ночью и утром 16 апреля на территории КБР ожидаются сильные дожди, ливни, в горных районах — мокрый снег в сопровождении порывистого ветра 20-23 м/с и грозы.

Николай Аксенов