Ростехнадзор займется установлением причин аварии на шахте «Садкинская»

В Северо-Кавказском управлении Ростехнадзора сформирована комиссия по техническому расследованию причин аварии на угольной шахте ООО «Шахтоуправление «Садкинское». Сотрудники ведомства уже приступили к этой работе, сообщает пресс-служба Ростехнадзора в Telegram-канале.

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Также к работе комиссии привлечены представители муниципальных органов власти, группы урегулирования убытков АО «СОГАЗ», Федерации профсоюзов Ростовской области и ФГУП «Военизированная горноспасательная часть».

На шахте, расположенной в Белокалитвинском районе Ростовской области, вчера 15 апреля 2025 года произошло обрушение крепи и пород кровли подземной горной выработки. Под завалом находились два человека, сегодня утром стало известно об их спасении.

Кристина Федичкина