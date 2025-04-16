ФСБ задержала агента Киева, готовившего теракт в отношении депутата ЛНР

В ЛНР задержали агента украинских спецслужб, сообщили в региональном управлении ФСБ. По данным следствия, житель Луганска вступил в сговор с представителями разведки Киева и готовил теракт в отношении депутата Народного собрания ЛНР.

«По заданию украинской спецслужбы преступник в целях совершения теракта в отношении депутата Народного совета ЛНР извлек из схрона взрывчатые вещества и компоненты для изготовления СВУ, после чего был задержан сотрудниками УФСБ»,— указано в сообщении ведомства.

Задержанного обвинили в госизмене (ст. 275 УК), обучении в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК), приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК), а также приобретении и хранении взрывчатки (п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК). На данный момент следствие продолжается.