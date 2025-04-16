Фонд капремонта Ставрополья объявил аукционы на восстановление 61 дома

Фонд капремонта Ставропольского края объявил пять аукционов на восстановление 61 многоквартирного дома в восьми округах региона. Из краевого бюджета выделено более 260 млн руб. на обновление 80 конструктивных элементов зданий, сообщает пресс-служба регионального отделения ФКР.

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Прием заявок от подрядчиков продлится до 21 апреля.

«Ремонт — это не обещание, а результат, который должен выдерживать не только дождь, но и время»,— пояснил глава фонда капремонта Павел Корниенко.

Ремонтные работы запланированы не только в крупных населенных пунктах — Ессентуках и Буденновске, но и в малых территориях от Левокумского округа до Лермонтова. Строителям предстоит реконструировать 26 кровель, 6 фасадов, 3 фундамента и модернизировать 45 инженерных коммуникаций, включая системы электроснабжения и водоотведения.

Программа нацелена на устранение повседневных проблем жильцов — протечек, сквозняков, плесени и изношенных трубопроводов. Капитальный ремонт рассматривается как долгосрочное вложение в сохранение жилищного фонда региона.

Николай Аксенов