Посол РФ в Швеции: в Сумах был нанесен удар по военному объекту

Российская армия 13 апреля ударила по месту проходившего в Сумах мероприятия с участием высокопоставленных украинских военных и их западных коллег, утверждает посол РФ в Швеции Сергей Беляев. Он заявил об этом в беседе в МИД Швеции, куда его вызвали 15 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Беляев

Фото: МИД РФ Сергей Беляев

Фото: МИД РФ

Господин Беляев также утверждает, что ВСУ в нарушение международного гуманитарного права использовали мирное население «в качестве живого щита для военных объектов», приводит ТАСС слова дипломата.

Минобороны России сообщало, что 13 апреля был нанесен удар «Искандерами» по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группировки «Северск» в Сумах. По данным российского оборонного ведомства, в результате было уничтожено более 60 военнослужащих и офицеров ВСУ. Госслужба по ЧС Украины сообщала более чем о 30 погибших и 100 раненых.