За 720 млн руб. выставлено на торги имущество банкротящегося «Петронефть-Бийска»

На торги выставлено имущество ЗАО «Петронефть-Бийск» (Алтайский край). Стартовая цена составила 719,9 млн руб., указывается в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Заявки на участие в торгах принимаются до 29 мая, итоги планируется подвести 2 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На аукционе представлено девять лотов, в состав которых входят здания лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, стекольной, фарфоро-фаянсовой, полиграфической промышленности, а также машины, оборудование, спецтехника и прочее. В частности, на торги выставлен спичечный цех площадью 3,9 тыс. кв. м., котельная площадью 2,2 тыс. кв. м., а также несколько земельных участков общей площадью более 93,5 тыс. кв. м.

Процедура наблюдения на «Петронефть-Бийске» была введена в феврале 2024 года, в июне предприятие признали банкротом. Временным управляющим утвержден Антон Кузьменко. В декабре того же года определением суда срок процедуры конкурсного производства был продлен до 27 мая 2025 года.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ЗАО «Петронефть-Бийск» зарегистрировано в ноябре 2002 года. Основной вид деятельности — производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины.

Александра Стрелкова