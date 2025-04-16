В Казани программисты чаще других специалистов довольны уровнем своей зарплаты

Программисты в Казани чаще других профессионалов удовлетворены уровнем своей заработной платы — такую оценку дали 42% опрошенных специалистов. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанские программисты чаще других довольны уровнем своей зарплаты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Казанские программисты чаще других довольны уровнем своей зарплаты

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На втором месте — инженеры-проектировщики: положительно оценивают свой доход 34% представителей этой профессии.

Третью строчку разделили топ-менеджеры и руководители подразделений: около 30% из них заявили, что довольны уровнем своих заработков.

Замыкают пятерку медики (28%) и квалифицированные рабочие (26%).

Наиболее низкий уровень удовлетворенности доходом зафиксирован среди менеджеров по рекламе — лишь 9% считают свою зарплату достойной. Немногим выше доля довольных среди секретарей и офис-менеджеров (10%), а также менеджеров по работе с клиентами (11%).

Артём Дергунов