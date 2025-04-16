Северная Осетия выделила 160 млн рублей на поддержку фермеров

В 2024 году более 70 фермерских хозяйств Северной Осетии стали получателями грантов «Агростартап». Общий объем государственной поддержки составил почти 160 млн руб., сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Средства можно использовать на приобретение сельскохозяйственных животных, саженцев, специализированной техники, а также строительство производственных помещений и другие нужды аграриев»,— уточнил Сергей Меняйло.

В конкурсе на получение грантов участвовали свыше 150 претендентов — как фермеры с опытом, так и начинающие представители молодежи, делающие первые шаги в аграрном секторе.

Власти республики планируют продолжить оказание грантовой поддержки сельхозпроизводителям в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Республики Северная Осетия-Алания». Кроме того, Министерство сельского хозяйства региона присоединилось к реализации нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», где приоритетное внимание будет уделено подготовке специалистов для агропромышленного комплекса.

Николай Аксенов