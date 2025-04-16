Северная Осетия выделила 160 млн рублей на поддержку фермеров
В 2024 году более 70 фермерских хозяйств Северной Осетии стали получателями грантов «Агростартап». Общий объем государственной поддержки составил почти 160 млн руб., сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Средства можно использовать на приобретение сельскохозяйственных животных, саженцев, специализированной техники, а также строительство производственных помещений и другие нужды аграриев»,— уточнил Сергей Меняйло.
В конкурсе на получение грантов участвовали свыше 150 претендентов — как фермеры с опытом, так и начинающие представители молодежи, делающие первые шаги в аграрном секторе.
Власти республики планируют продолжить оказание грантовой поддержки сельхозпроизводителям в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Республики Северная Осетия-Алания». Кроме того, Министерство сельского хозяйства региона присоединилось к реализации нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», где приоритетное внимание будет уделено подготовке специалистов для агропромышленного комплекса.