Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Северная Осетия выделила 160 млн рублей на поддержку фермеров

В 2024 году более 70 фермерских хозяйств Северной Осетии стали получателями грантов «Агростартап». Общий объем государственной поддержки составил почти 160 млн руб., сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Средства можно использовать на приобретение сельскохозяйственных животных, саженцев, специализированной техники, а также строительство производственных помещений и другие нужды аграриев»,— уточнил Сергей Меняйло.

В конкурсе на получение грантов участвовали свыше 150 претендентов — как фермеры с опытом, так и начинающие представители молодежи, делающие первые шаги в аграрном секторе.

Власти республики планируют продолжить оказание грантовой поддержки сельхозпроизводителям в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Республики Северная Осетия-Алания». Кроме того, Министерство сельского хозяйства региона присоединилось к реализации нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», где приоритетное внимание будет уделено подготовке специалистов для агропромышленного комплекса.

Николай Аксенов

Новости компаний Все