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В Новороссийске пройдут военные учения 16 апреля

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы проведут сегодня, 16 апреля, учения в акватории морского порта. Об этом сообщил Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Фото: Николай Хижняк, Коммерсантъ

Фото: Николай Хижняк, Коммерсантъ

Проведение учений запланировано в период с 11:00 до 13:00. Помимо действий по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА, будут выполнены практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева

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