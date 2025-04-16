В Новороссийске пройдут военные учения 16 апреля

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы проведут сегодня, 16 апреля, учения в акватории морского порта. Об этом сообщил Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Хижняк, Коммерсантъ Фото: Николай Хижняк, Коммерсантъ

Проведение учений запланировано в период с 11:00 до 13:00. Помимо действий по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА, будут выполнены практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани. Граждан просят сохранять спокойствие.

Алена Воробьева