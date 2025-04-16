Глава Хакасии поддержал идею строительства в регионе буддийского храма

Глава Хакасии Валентин Коновалов поддержал предложение руководителя местной буддийской религиозной организации «Атиша» Байыр-оола Шыырапова о строительстве буддийского храма в республике. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Вопрос о месте размещения храма сейчас прорабатывается. Уверен, что его создание будет способствовать укреплению единства в регионе и демонстрировать приверженность принципу равноправия всех конфессий, подчеркивая важность межкультурного диалога и взаимопонимания»,— написал глава региона.

Ранее министерство национальной и территориальной политики Хакасии сообщало, что земельный участок под строительство буддийского храма может быть выделен в поселке Усть-Абакан, который находится в 12 км от столицы региона.

Михаил Кичанов