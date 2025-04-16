Более 9 км теплосетей реконструируют в Московском районе Петербурга

Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга» ведет проектно-изыскательские работы по шести объектам в Московском районе города, где планируют масштабную реконструкцию 9 км теплосетей, сообщает пресс-служба компании 16 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ремонтирующие трубы

Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ремонтирующие трубы

Фото: АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»

Ключевым моментом называют обновление распределительной сети «квартал 8-11-12», который снабжает теплом и горячей водой 101 здание в границах улиц Бассейной и Варшавской, проспектов Новоизмайловского и Ленинского. В рамках проекта заменят 5,1 км сетей.

Еще 3,3 км сетей реконструируют по проспекту Космонавтов между улицами Типанова и Орджоникидзе. В общей сложности обновление повысит надежность теплоснабжения более 105 тыс. жителей района.

Всего в зоне реконструкций находятся 367 зданий, среди которых 267 жилых дома, 34 детских и семь лечебных учреждений. Старт работ намечен на 2026 год.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что специалисты заменили почти 650 метров головной магистрали на Кожевенной линии. Теплоснабжение по новому участку уже получают более 85 тыс. жителей Васильевского острова.

Андрей Маркелов