Глава СК РФ затребовал доклад по делу о групповом избиении подростка в Самаре
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о хулиганских действиях в отношении 15-летнего жителя Самары (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Глава ведомства затребовал доклад у исполняющего обязанности руководителя регионального следствия Александра Воеводина. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
Фото: пресс-служба президента РФ
Перед этим в медиапространстве появилось сообщение о нападении группы несовершеннолетних на подростка на остановке у торгового центра в самарском микрорайоне Крутые Ключи. Автор публикаций утверждает, что преступление совершили иностранцы. Следствие устанавливает личности подозреваемых и обстоятельства происшествия.