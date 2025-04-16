Глава СК РФ затребовал доклад по делу о групповом избиении подростка в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела о хулиганских действиях в отношении 15-летнего жителя Самары (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Глава ведомства затребовал доклад у исполняющего обязанности руководителя регионального следствия Александра Воеводина. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: пресс-служба президента РФ

Перед этим в медиапространстве появилось сообщение о нападении группы несовершеннолетних на подростка на остановке у торгового центра в самарском микрорайоне Крутые Ключи. Автор публикаций утверждает, что преступление совершили иностранцы. Следствие устанавливает личности подозреваемых и обстоятельства происшествия.

Георгий Портнов