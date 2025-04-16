Суд Удмуртии взыскал 200 тысяч рублей за укусы собаки
Завьяловский райсуд Удмуртии взыскал 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного укусом собаки, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. В сентябре 2024 года на 75-летнюю жительницу Ягула напали четыре лабрадора, которых ответчик выгуливал без намордников.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В результате нападения местная жительница получила телесные повреждения, после чего обратилась за медицинской помощью. Суд установил, что вред здоровью был причинен по вине ответчика, который не обеспечил должный контроль за собаками.