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Суд Удмуртии взыскал 200 тысяч рублей за укусы собаки

Завьяловский райсуд Удмуртии взыскал 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, причиненного укусом собаки, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. В сентябре 2024 года на 75-летнюю жительницу Ягула напали четыре лабрадора, которых ответчик выгуливал без намордников.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате нападения местная жительница получила телесные повреждения, после чего обратилась за медицинской помощью. Суд установил, что вред здоровью был причинен по вине ответчика, который не обеспечил должный контроль за собаками.

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