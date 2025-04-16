Магнитогорский аэропорт перешел на летнее расписание

Международный аэропорт Магнитогорска перешел на летнее расписание. Об этом сообщается в официальном telegram-канале авиапредприятия 16 апреля.

В летнем сезоне 2025 года самолеты будут летать из Магнитогорска по пяти прямым направлениям внутренних авиалиний. Ежедневно утром и вечером можно улететь в Москву. С июня «Аэрофлот» запускает дополнительный дневной рейс в столицу: вылет по средам, пятницам и воскресеньям в 13:05 по местному времени.

В летнем расписании рейс Магнитогорск — Санкт-Петербург выполняет авиакомпания Nordwind Airlines по средам и воскресеньям в 04:35. По средам и четвергам можно улететь в Казань на бортах «ЮВТ Аэро». Рейс Магнитогорск — Сочи выполняет авиаперевозчик «Икар» по вторникам, средам, четвергам и субботам. По средам и воскресеньям предусмотрен рейс авиакомпании «Азимут» в Минеральные воды.