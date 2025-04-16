Нефтесервисный холдинг «Борец» перешел под контроль государства

Головная структура группы нефтесервисных компаний «Борец» — ООО «Производственная компания "Борец"» — перешла под контроль Росимущества. Изменения в ЕГРЮЛ были внесены вчера, 15 апреля, передает «Интерфакс».

Как выяснил «Ъ», в марте Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в казну 100% долей группы компаний «Борец». В иске речь шла более чем о полутора десятках компаний в Калининградской, Московской, Белгородской и Курганской областях, Москве, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Казахстане. Производимое холдингом оборудование применяется при добыче более 80% нефти в России.

Свое обращение в суд замгенпрокурора Игорь Ткачев мотивировал тем, что компаниями в нарушение законодательства владеют иностранцы. В их числе — бывший акционер ЮКОСа Леонид Невзлин (признан иностранным агентом).

Подробности — в материале «Ъ» «Доли "Борца" вернули России».