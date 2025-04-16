«Норникель» просит исключить свою продукцию из закона о продаже 25% на бирже

Горно-металлургическая компания «Норникель» (MOEX: GMKN) попросила исключить свою продукцию (никель, медь, кобальт, золото, серебро, платину, палладий) из закона об обязательной реализации 25% на торгах. Такое обращение направил вице-премьеру Александру Новаку руководитель блока по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Николай Уткин. Биржевые торги не обеспечат формирования репрезентативных цен и не приведут к их стабилизации на рынке, считают в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Для полноценной работы рыночных механизмов требуется товарная и финансовая ликвидность, то есть не только предложение, но и спрос со стороны физических потребителей и финансовых участников рынка»,— цитирует письмо РБК.

В «Норникеле» указали, что из-за низкой ликвидности остановки торгов на российском рынке могут происходить довольно часто, а котировки — значительно отклоняться от мировых. Кроме того, законопроект обязывает продавать до 1,5 т палладия в месяц, однако это невозможно при общем потреблении в стране в 18 раз ниже. Без участия государства на стороне покупателя компании придется проводить «подложные» сделки, когда покупатель аффилирован с продавцом, убеждены в компании.

Федеральная антимонопольная служба пояснила РБК, что законопроект не повлияет на формирование объективных ценовых индикаторов на внутреннем рынке и поспособствует балансу спроса и предложения.

Поправка в законопроект «Об организованных торгах» может вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Торг уместен».