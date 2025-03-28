Торг уместен

Власти хотят обязать бизнес продавать часть своего товара через биржу. Мера касается широкой номенклатуры: это мороженая рыба, зерно, сахар и другая сельхозпродукция, цемент, уголь, драгоценные и черные металлы, древесина. Согласно инициативе, производители будут реализовывать через биржевые торги до 25% объема, произведенного каждый месяц. Соответствующий закон, как пишет РБК, сейчас прорабатывается в профильных ведомствах, включая Федеральную антимонопольную службу, Минфин и Минэкономразвития. Цель инициативы — создание локальных ценовых индикаторов и базы для внутренней торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подобная идея уже высказывалась в 2022 году, но ни тогда, ни сейчас она не нашла поддержки у самих промышленников, говорит начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами компании «Северсталь» Анастасия Мишанина: «Данная мера, во-первых, не учитывает отраслевую специфику и может привести к негативным последствиям как для производителей, так и для всего рынка. Во-вторых, это практически невозможно реализовать на практике. Основу наших продаж составляют долгосрочные контракты, которые обеспечивают предсказуемость для производителей и потребителей.

Биржевая торговля, напротив, предполагает высокую волатильность цен, что создает риски для планирования и инвестиций.

Инициатива также не учитывает специфику продукции. Около 90% — это изделия с индивидуальными характеристиками, которые поставляются под конкретные требования заказчиков, и биржевой формат не позволяет учитывать это, а также продавать комплексные заказы, включающие несколько позиций.

Кроме того, реализация этой инициативы приведет к значительному увеличению издержек и затруднит логистику. Обязательное раскрытие данных о сделках ставит под удар коммерческую тайну. При этом использование биржи как инструмента ценового контроля создает прецедент нерыночного регулирования. Несостоятельность этой инициативы также показывает и мировой опыт, потому что продукция черной металлургии никогда не являлась биржевым товаром».

Резко негативно о торговле через биржу высказались и представители рыбопромышленной отрасли. Там отметили, что появление нового посредника между рыбаком и прилавком сделает поставки долгими и дорогими. И это уже проверено на практике, говорит пиар-директор Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Евгения Цымбал: «Биржевой механизм для торговли рыбной продукцией уже есть: ее можно реализовывать через Санкт-Петербургскую биржу. Но это не востребовано. Продажи составляют меньше тысячной доли процента от общего объема продукции.

На практике мы видим, что ни продавцы, ни покупатели не видят в таких торгах экономической целесообразности. Рыбная продукция в силу неоднородности своих характеристик — по определению небиржевой товар.

Это значит, что для покупателя в принципе это приобретение некоего кота в мешке. И важно понимать, что биржевые торги — это не прямой путь до конечного потребителя от рыбака, биржа становится еще одним посредником в цепочке. Главное, что этот посредник нарушает работающие годами отлаженные связи между рыбаками и переработчиками. Соответственно, если сейчас мы эти связи нарушим, в конечном итоге получим повышение цен».

Предполагается, что биржевые торги помогут создать прозрачное ценообразование и уменьшить зависимость российской экономики от зарубежных ценовых агентств. Кроме того, эта мера сделает сделки открытыми, снизит риски, включая антимонопольные нарушения, и создаст базу для внутреннего обращения товаров, говорится в законопроекте. В России уже сейчас есть множество товаров, которые торгуются на бирже: нефтепродукты, авиакеросин, уголь, сахар, ячмень, кукуруза и тому подобное.

Этого пакета правительству должно быть вполне достаточно для формирования ценовых индикаторов, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк: «На самом деле есть, конечно, гораздо более простые способы формирования ценовых индикаторов, потому что можно собрать эту информацию о цене, обязав частично раскрывать цены сделок в обезличенном виде, тем самым не нарушая тайну конкуренции и не ставя в неудобное положение производителей и покупателей. То есть информацию с рынка собрать можно.

На примере сельхозпродукции видно, что экспортеры уже регистрируют экспортные контракты на поставку зерновых и указывают там непосредственно стоимость этих контрактов, то есть формируется ценовой индекс Национальной товарной биржи, в частности на пшеницу. Такой механизм можно запустить и по другим товарам, не обязывая производителей реализовывать продукцию непосредственно на бирже».

Если законопроект примут, он может вступить в силу уже 1 сентября. Малый бизнес инициатива не затрагивает.

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Светлана Белова