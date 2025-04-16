Экспорт продукции АПК Алтайского края в первом квартале вырос в 2,5 раза

Экспорт продукции агропромышленного комплекса Алтайского края в первом квартале 2025 года превысил 440 тыс. тонн. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период годом ранее, рассказал в своем Telegram-канале глава региона Виктор Томенко. По его словам, выручка аграрных и пищевых предприятий от экспорта увеличилась в 1,6 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

«Всего на экспорт идет почти сотня видов разной продукции АПК. Крупнейшими нашими партнерами остаются Китай, Казахстан и Монголия»,— отметил господин Томенко. В первом квартале алтайские экспортеры поставили продукцию в 36 стран, включая Иран, Азербайджан, Беларусь, Латвию, Узбекистан и Таиланд.

Среди поставщиков муки за рубеж господин Томенко выделил «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старовойтова», «Коротоякский элеватор» и «Табунский элеватор». В экспорте круп отличились «Сибиряк», «Алтайская крупа» и «Роса». Наибольшие объемы растительного масла поставили «Диво Алтая» и «Сиболеум».

Михаил Кичанов