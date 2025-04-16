В Ульяновской области раскрыта фальсификация документов на торгах на 1,1 млн рублей

Руководитель Цильнинского городского поселения Сергей Щербинин стал фигурантом уголовного дела. Он подозревается в использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку и установил, что в ноябре-декабре 2024 года 57-летний чиновник незаконно поручил подготовить от имени индивидуальных предпринимателей коммерческие предложения по зимнему содержанию дорог местного значения. После этого чиновник обязал подчиненную сотрудницу рассчитать начальную (максимальную) цену контракта.

На основании подложных документов администрации комиссия по закупкам признала цену в 1,15 млн руб. обоснованной. Затем в январе 2025 года подозреваемый заключил соответствующий муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем.

При этом ранее ИП не направлял свое коммерческое предложение, выяснило надзорное ведомство. Санкции указанной статьи УК РФ предусматривают до двух лет исправительных работ или до полугода ареста.

Георгий Портнов