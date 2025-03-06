Экс-главе самарского Росимущества повторно отказано в освобождении из-под стражи

Оставлено в силе решение первой инстанции о продлении ареста бывшему руководителю Территориального управления Росимущества по Самарской области Айвару Кинжабаеву. Постановление вынес облсуд. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айвар Кинжабаев

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ Айвар Кинжабаев

Фото: Сергей Чернов, Коммерсантъ

Арест Айвару Кинжабаеву продлил Октябрьский районный суд Самары 7 февраля 2025 года. Инстанция постановила, что чиновник будет находиться в СИЗО еще два месяца, то есть по 7 апреля включительно.

Адвокат бывшего руководителя Территориального управления Росимущества по Самарской области оспорил это решение и просил избрать обвиняемому более мягкую меру пресечения. Однако областной суд не нашел оснований для этого.

Айвар Кинжабаев стал фигурантом уголовного дела в августе 2024 года. Его заподозрили в превышении должностных полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и задержали.

Следствие считает, что бывший глава регионального управления Росимущества продал свыше 15 тыс. га земель в Кошкинском районе, находившихся в федеральной собственности. Участки приобрела коммерческая структура, подконтрольная заграничным владельцам.

Земли, о которых идет речь, предназначены для сельского хозяйства и не могут передаваться иностранцам. А часть территории является особо охраняемой природной зоной и не подлежит продаже.

Экс-чиновника заключили под стражу. Он уже пытался оспорить свой арест, но безуспешно.

Георгий Портнов