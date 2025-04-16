Минобороны подало еще два иска к пермскому заводу «Телта» на 63 млн рублей

Минобороны подало в Арбитражный суд Москвы два новых иска к пермскому телефонному заводу «Телта». Сумма исковых требований составила 63 млн 50 тыс. 750 руб., рассказали ТАСС в суде. Основания для иска не приводятся.

Минобороны признано потерпевшей стороной по делу учредителя «Телта» Игоря Морозова, его заместителя Алексея Высокова, а также главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Все они обвиняются в пяти эпизодах хищения на общую сумму около 46 млн руб. при изготовлении телефонных аппаратов (ТА-88). Подсудимые из «Телты» не признают своей вины, господин Пальмов частично признал вину. В ходе расследования бывших топ-менеджеров завода также обвинили в даче взятки начальнику первого отдела Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Самокат и квадрокоптер оценили по всей строгости».