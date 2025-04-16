Жителю Хакасии присудили 3,5 года за призывы к расправе над госдеятелями

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к трем с половиной годам колонии 39-летнего жителя Хакасии за призывы к расправе над госдеятелями в соцсетях. Ему также запретили заниматься администрированием сайтов в течение трех лет после освобождения.

Как рассказали в пресс-службе республиканского управления ФСБ России, обвиняемый, который нигде не работал, с использованием администрируемого им профиля в соцсети «Вконтакте» размещал посты с призывами расправы над государственными и общественными деятелями, чиновниками и силовиками.

Следственные органы УФСБ возбудили уголовное дело о призывах к террористической и экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ). Вину фигурант не признал.

Илья Николаев