Цены на автомобили с пробегом в Новосибирской области за месяц выросли на 9%

В марте 2025 года цены на подержанные автомобили от дилеров в Новосибирской области увеличились на 9% по сравнению с февралем, показав рекордное значение за последние полгода. Средняя стоимость таких машин на классифайдах составила 2,43 млн руб., посчитали аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В то же время впервые за полгода было зафиксировано снижение средней стоимости от частных продавцов. В марте средние цены в этом сегменте стали на 2% ниже по сравнению с февралем и составили 1,32 млн руб.

«Повышение цен у дилеров связано со смещением предложения в сторону более ликвидных автомобилей. В условиях высокой стоимости денег и роста издержек дилеры делают ставку на модели, которые можно быстро реализовать — с прозрачной историей, в хорошем техническом состоянии. Средняя цена автомобилей от частных продавцов учитывает все автомобили, в том числе и те, что находятся в объективно плохом состоянии», — отмечает руководитель сектора регионального развития «Авто.ру Бизнес» Вадим Маньков.

Лидером продаж среди подержанных автомобилей в марте стала отечественная Lada Vesta, средняя стоимость которой составила 1 млн руб. На втором месте — Toyota Camry за 2,7 млн руб.

Третья в списке — Hyundai Solaris за 1,1 млн руб.

Лолита Белова