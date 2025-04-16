Экспорт животноводческой продукции из Петербурга вырос до 112 тысяч тонн

Более 112,6 тыс. тонн животноводческой продукции отправили из Петербурга и Ленобласти в 38 зарубежных стран в первом квартале 2025 года, это в три раза больше, чем за аналогичный период минувшего года. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это мясо и субпродукты, партии рыбы и морепродуктов, корма и кормовые добавки, молоко, пушно-меховое и кишечное сырье, ветеринарные вакцины. В марте начались первые поставки свинины в Индию, корма едут в Испанию, свиное кишечное сырье — в Италию, птица — в ЦАР и Либерию, ветвакцины — в Мавританию и Ливию. Вся продукция соответствует ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с января Россельхознадзор сжег 9,88 тыс. зараженных цветов, прибывших в Петербург. Розы, гвоздики, хризантемы, астрольмерии приезжали в город на Неве из Кении, Колумбии, Эквадора и Нидерландов.

Андрей Маркелов