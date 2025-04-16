Обвиняемый во взятке экс-депутат краевого заксобрания ушел на СВО

Бывший вице-губернатор Тюменской области, экс-депутат заксобрания Прикамья Вячеслав Вахрин, обвиняемый во взяточничестве, направлен в зону проведения специальной военной операции (СВО). «В настоящее время Вахрин освобожден из-под стражи… в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — сказано в документах, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

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Фото: youtube.com Вячеслав Вахрин

Фото: youtube.com

В июне 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки. По версии следствия, в декабре 2022 года чиновник получил от директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды на сумму 18,7 млн руб. при покупке двух квартир в Тюмени. В рамках следствия суд наложил арест на имущество обвиняемых Вахрина и Гоцыка на сумму 150 млн руб.

Вячеслав Вахрин был депутатом заксобрания Пермской области в 2001–2006 годах. С 2010 по 2012 год руководил государственной жилищной инспекцией Тюменской области, в 2012 году был назначен заместителем губернатора этой области, курировал ЖКХ.