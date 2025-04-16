Лариса Шашукова стала депутатом парламента Новосибирской области

Представитель КПРФ Лариса Шашукова получит мандат депутата законодательного собрания Новосибирской области. Соответствующее решение избирательная комиссия региона приняла на заседании 15 апреля.

Депутатский мандат стал вакантным после смерти в марте этого года Александра Козлова — бывшего руководителя Федерации профсоюзов Новосибирской области. В 2020 году на выборах в заксобрание он занимал третью строчку в головной части партсписка КПРФ.

Лариса Шашукова в 2020 году была кандидатом от КПРФ в территориальной группе кандидатов №21. По данным ГАС «Выборы», тогда она занимала пост заместителя гендиректора по экономике ОАО «Сиблитмаш».

Очередные выборы депутатов заксобрания пройдут уже в сентябре 2025 года.

Валерий Лавский