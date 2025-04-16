На Ямале планируют построить несколько центров моржевания

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поддержал создание центров моржевания в регионе, сообщили в окружном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

Директор департамента природных ресурсов и экологии округа Андрей Гаранин представил проект создания двух таких центров для укрепления здоровья ямальцев — в Ноябрьске и Лабытнанги. Там собираются построить теплые модульные здания с раздевалками, саунами, душами и местами для отдыха, а на водоемах обустроят купели. В Ноябрьске центр будет построен на реке Нанкпех, где уже купаются местные моржи. В Лабытнанги пока выбирают подходящее место для центра. «По Ноябрьску сегодня принимаем положительное решение, по Лабытнанги предлагаю обратить внимание на горные реки. Они чистые, находятся недалеко от города и нужно воспользоваться теми возможностями, которые дает нам сама природа»,— предложил Дмитрий Артюхов.

В настоящее время на Ямале работают четыре общественные организации моржевания, объединяющие более 300 северян. В Ноябрьске клуб «Большая Медведица» насчитывает свыше 150 участников, в Новом Уренгое — 100 человек. В Тарко-Сале и Лабытнанги также функционируют клубы моржевания с меньшим количеством участников: 40 и 12 человек соответственно.

Ирина Пичурина