Трамп назвал главные достижения после возвращения в Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что его главным успехом после возвращения на пост президента стало решение проблемы на границе с Мексикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

«Теперь все понимают: граница на 100% безопасна. Абсолютно. Она идеальна, но станет еще лучше. Мы хотим, чтобы люди приезжали, но только легально»,— подчеркнул господин Трамп.

По данным Таможенно-пограничной службы США (CBP), в марте 2025 года число задержаний на южной границе оказалось ниже, чем за первые два дня марта 2024 года при администрации Джо Байдена.

Трамп также отметил экономические достижения, включая тарифную политику. «Мы получаем сотни миллиардов долларов через тарифы от стран, которые десятилетиями обдирали США. Теперь это прекратилось»,— заявил президент. Он добавил, что доволен работой Конгресса над «Большим, красивым законопроектом», который предусматривает снижение налогов и дерегуляцию.