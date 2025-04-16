Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила о запуске своей соцсети

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс готовится запустить собственную социальную сеть, выступающую за свободу слова. Она объяснила свое решение тем, что «глубинное государство» и основные СМИ подавляют свободу слова в стране. Об этом сообщает The Guardian. По словам госпожи Трасс, платформа будет запущена этим летом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лиз Трасс

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Лиз Трасс

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Госпожа Трасс также сравнила современную Британию с СССР, рассуждая о цензуре. «Теперь я думаю, что нам нужна медиасеть, чтобы иметь возможность общаться с людьми, иметь возможность создать низовое движение, которое на самом деле действительно требует смены наших лидеров»,— сказала она.

Как отмечает The Guardian, запуск собственной социальной сети — попытка политика стать ведущей правой радикальной фигурой в Великобритании. Ранее бывшая премьер-министр открыто заявила о своей поддержке Дональда Трампа и политики Илона Маска по сокращению государственных расходов в США.