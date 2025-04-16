В Госдуму внесли законопроект о пересчете выплат семьям погибших военнослужащих

Группа депутатов партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о пересчете выплат семьям погибших военнослужащих. Об этом сообщил председатель Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Сейчас, согласно законодательству, каждому члену семьи погибшего военнослужащего или инвалида выплачивается ежемесячная компенсация. Сумма делится между членами семьи, включая самого погибшего военнослужащего.

«Это явный законодательный пробел, поскольку размер выплаты, причитающийся членам семьи, в таком случае автоматически уменьшается. Подобная несправедливость должна быть устранена - соответствующий законопроект внесён сегодня в Госдуму»,— написал Ярослав Нилов.

В случае гибели военнослужащего, Минобороны РФ ежемесячно выплачивает семье погибшего денежную компенсацию (от 3,6 тыс. руб. до 10,9 тыс. руб.), а также пенсию по потере кормильца (от 6,7 тыс. руб. до 29 тыс. руб.).