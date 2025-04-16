Урсула фон дер Ляйен: все просят расширения торговли с Европой

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отвечая на вопрос о лидерской роли ЕС в западном мире заявила, что Запада, каким его все знали, больше не существует. По ее словам, это произошло после возвращения в Овальный кабинет президента США Дональда Трампа. Об этом госпожа фон дер Ляйен рассказала в интервью газете Zeit.

По словам председателя ЕК, положительным побочным эффектом в сложившейся ситуации является то, что растет число стран, которые хотят работать с Европой над новым порядком. Среди таких стран госпожа фон дер Ляйен назвала Исландию, Новую Зеландию, Канаду, ОФЭ, а также Индию, Малайзию, Индонезию, Филиппины, Таиланд, Мексику и Южную Америку.

«Все просят расширения торговли с Европой, и речь не только об экономических связях. Речь также идет об установлении общих правил и предсказуемости. Европа известна своей предсказуемостью и надежностью, что теперь снова стало восприниматься как нечто очень ценное",— добавила глава Европейской комиссии.

В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из 185 стран мира. Однако 9 апреля президент отложил на 90 дней введение пошлин в отношении более 75 стран, в том числе — 20-процентные тарифы на импорт товаров из Евросоюза.

О последствиях политики Трампа — в материале «Ъ».