«360 Констракшн»: российские автокраны наименее зависимы от Запада

В сегменте строительной техники лучшую независимость от западных технологий и комплектующих добились производители автокранов. Об этом рассказал генеральный директор «360 Констракшн» Сергей Ястребов на конференции «Строительный суверенитет России: как построить будущее?», организованной ИД «Коммерсантъ».

По его словам, если индекс абсолютного «строительного суверенитета» принимать за 1, то автокраны обладают коэффициентом 0,68. «Это более или менее неплохая ситуация. Мы все помним краны "Кировец"»,— отметил господин Ястребов.

Гусеничные экскаваторы обладают коэффициентом 0,58. «Это достаточно средний показатель, который стремится к низкому,— объяснил гендиректор «360 Констракшн».— А вот с дорожной техникой у нас все еще хуже — 0,45».

По словам господина Ястребова, строительный суверенитет — это «способность национальной строительной отрасли самостоятельно проектировать и возводить объекты любой сложности без критической зависимости от зарубежных игроков»: «Мы не говорим, что нужно полностью изолироваться и производить все самим. Мы говорим, что надо уйти из критической зоны зависимости от Запада, чтобы разрабатывать внутри (страны.— «Ъ»)».

Говоря о компонентах «строительного суверенитета», Сергей Ястребов рассказал о производстве стройматериалов, технологической независимости, кадровой обеспеченности, а также нормативно-правовой базы. Среди проблем он выделил импортные комплектующие, логистику запчастей, а также нехватку квалифицированных механиков.