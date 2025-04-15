Роспотребнадзор назвал фейком сообщения о запрете курортного сезона на Кубани

Роспотребнадзор опроверг информацию о запрете курортного сезона 2025 года в Краснодарском крае и Крыму из-за якобы обнаруженного превышения концентрации вредных веществ в морской воде и почве в 5–10 раз. Соответствующие сведения появились в соцсетях, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / rospotrebnadzor_ru Фото: t.me / rospotrebnadzor_ru

В сети распространялось письмо, в котором утверждалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова считает пляжи Кубани опасными для отдыха. Согласно публикации, на 10 апреля 2025 года концентрация полициклических ароматических углеводородов и токсичных веществ в морской воде и почве прибрежных территорий якобы превышает допустимые нормы в 5–10 раз, представляя угрозу для здоровья людей.

В сообщении также говорилось о запрете на проведение курортного сезона 2025 года в Краснодарском крае и Крыму, а также приостановке работы санаторно-курортных учреждений с 14 апреля 2025 года.

«За время проведения мониторинга не было выявлено отклонений от норм качества питьевой воды, рыбы и морепродуктов на территории Краснодарского края и Республики Крым. В курортных зонах Сочи, Туапсе, Геленджика, Лазаревского и Новороссийска, а также в Крыму и Севастополе не зафиксировано нарушений в качестве»,— подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе на предмет соответствия санитарным нормам и гигиеническим требованиям.

Анна Гречко