Болгария передумала продавать российские реакторы Украине

Болгария не будет продавать Украине реакторы ВВЭР-1000, изготовленные в России для АЭС «Белене». Об этом сообщил вице-премьер, лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Атанас Зафиров. По его словам, теперь решение представят на одобрение депутатов парламента.

«Прошли переговоры о судьбе двух реакторов для АЭС "Белене", достигнута договоренность о том, что они продаваться не будут. Это ключевой актив для Болгарии, часть ее энергетической безопасности и экономической независимости»,— сказал господин Зафиров на брифинге. Трансляция велась на Youtube-канале «Дневник».

В феврале закупку российского оборудования у Болгарии одобрили в Верховной раде. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев назвал этот шаг отличной рекламой отечественных технологий.

Реакторы должны были использовать для возобновления строительства Хмельницкой АЭС (ХАЭС). О намерении приобрести реакторы украинская компания «Энергоатом» заявляла еще в марте 2024-го.