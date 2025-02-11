Верховная рада одобрила закупку российских реакторов для ХАЭС

Верховная рада Украины проголосовала за законопроект о закупке у Болгарии произведенного в России оборудования для атомной электростанции. Его намерены использовать для возобновления строительства Хмельницкой АЭС (ХАЭС).

«Рада поддерживает закупку российского оборудования для Хмельницкой атомной станции. Планируется потратить на это полмиллиарда евро»,— написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в Telegram.

Болгария закупала произведенное в России оборудование для сооружения АЭС «Белене». Строительство станции остановилось в 1990 году. В марте 2024-го украинская компания «Энергоатом» сообщала, что власти страны намерены купить у Болгарии два ядерных реактора, которые оснащены российским оборудованием.

На прошлой неделе гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев назвал планы Украины закупить российские реакторы парадоксом. Он добавил, что это также станет хорошей рекламой для российских технологий.