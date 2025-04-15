Обвиняемый в убийстве аниматоров на Кубани снова сменил адвоката

Демьян Кеворкьян, обвиняемый в убийстве двух аниматоров на Кубани, принял решение о смене адвоката Татьяны Юдиной. На заседании в Краснодарском краевом суде фигурант выразил недоверие защитнику, сообщает «”КП” — Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Подсудимый, которому инкриминируют убийство 19-летней Татьяной Мостыко и 38-летнего Кирилла Чубко, ранее неоднократно менял адвокатов. Он продолжает оспаривать позицию обвинения, а также действия своих представителей защиты.

По версии следствия, 28 апреля 2023 года Демьян Кеворкьян вместе с сообщниками ограбил и убил аниматоров, которые оказались на проселочной дороге после поломки автомобиля. Их тела были обнаружены в лесополосе. Несмотря на признания соучастников — Арама Татосяна и Анатолия Двойникова, главный фигурант свою вину отрицает.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в начале марта 2025 года обвиняемый объявил о голодовке. На заседании он продемонстрировал судье Игорю Мацко пулевое ранение в плечо и пожаловался на якобы нефункционирующую левую руку.

Анна Гречко