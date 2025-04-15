В Екатеринбурге за 2024 год в ДТП погибло 74 человека

В Екатеринбурге за 2024 году было зарегистрировано 1 136 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых погибли 74 человека и получили травмы Более 1,4 тыс. человек. В связи с этим разработаны мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП, сообщил заместитель директора Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, на перекрестке улиц Токарей — Татищева предлагалось увеличить длительность красного сигнала светофора, а на перекрестке улиц Большакова — 8 Марта — скорректировать схемы разъезда.

В 2024 году было построено три новых светофорных объекта, установлено шесть светофоров типа Т-7 (мигающих) на нерегулируемых пешеходных переходах, установлено 2,6 тыс. дорожных знаков, оборудовано 25 нерегулируемых пешеходных переходов, нанесено 428 тыс. кв. м дорожной разметки.

«Впервые в Екатеринбурге применена структурная дорожная разметка. Это двойная сплошная линия, а на ней искусственные неровности, при наезде на которые водитель понимает, что может выехать на встречную полосу»,— добавил Сергей Яскевич. Такая разметка, позволит предупредить возникновение ДТП.

Ранее сообщалось, что за сутки в Свердловской области произошло 89 ДТП, в одном из которых один человек погиб, еще шесть пострадали.

Полина Щуцкая