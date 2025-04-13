В Свердловской области произошло 89 ДТП за сутки, один человек погиб

За минувшие сутки 12 апреля в Свердловской области произошло 89 ДТП, в которых один человек погиб, еще шесть пострадали, в том числе ребенок, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основными причинами аварий госавтоинспекторы называют превышение скорости, нарушение ПДД при проезде перекрестков и потеря внимания во время вождения. «Соблюдение ПДД и уважение к другим участникам движения помогут избежать трагедий. Будьте внимательны и ответственны на дороге», — говорится в сообщении.

Ранее 11 апреля в Свердловской области произошло 119 ДТП, в которых один человек пострадал.

Мария Шараева