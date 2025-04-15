Отдых в Крыму на майские праздники обойдется в 3,5 тысячи рублей в сутки

Средняя стоимость размещения в крымских гостевых домах и малых отелях на майские праздники составляет порядка 3,5–4 тыс. руб. в сутки на двоих человек с завтраком. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на председателя Ассоциации малых отелей региона Наталью Стамбульникову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам главы ассоциации, повышения расценок на отдых в Крыму не наблюдается. Малый бизнес сохраняет прежний уровень цен. При недостаточной загрузке на праздничные дни некоторые владельцы гостевых домов могут предложить специальные акции.

Ранее сообщалось, что количество бронирований на майские праздники и летний сезон в гостиницах и санаториях Евпатории увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Спрос на летний отдых в Крыму среди туристов вырос в два раза по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярными для бронирования стали гостиницы и отели в Евпатории, Ялте, Судаке, Алуште и Феодосии.

Анна Гречко