Франция отозвала посла в Алжире для консультаций

Франция в качестве ответной меры высылает 12 алжирских дипломатов, работающих в посольстве в Париже. Президент Франции Эмманюэль Макрон также решил отозвать французского посла в североафриканской стране Стефана Ромате для консультаций. Днем ранее Алжир дал 48 часов на то, чтобы 12 сотрудников французского посольства покинули страну.

«Франция с тревогой отмечает решение алжирских властей выслать двенадцать дипломатических агентов, работавших в нашем посольстве в Алжире. Это неоправданное решение игнорирует основные правила нашей правовой процедуры. Алжирские власти ответственны за резкое ухудшение наших двусторонних отношений»,— говорится в пресс-релизе Елисейского дворца.

Отношения Алжира и Франции обострились на минувшей неделе, когда парижская прокуратура предъявила обвинения в тяжких преступлениях трем гражданам Алжира, один из которых работает в алжирском консульстве во Франции. При этом напряженность между Францией и ее бывшей колонией наблюдалась и прежде. Так, в начале 2025 года МВД Франции обвинило Алжир в систематическом отказе принять у себя граждан, высылаемых Парижем за различные правонарушения.

Лусине Баласян