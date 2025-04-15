Число хакерских атак на органы власти Кубани с начала года выросло в 1,5 раза

С начала текущего года региональная система мониторинга зафиксировала в 1,5 раза больше хакерских атак на органы власти Краснодарского края и подведомственные им организации, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте информатизации и связи Краснодарского края (ДИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что это существенно увеличило нагрузку на систему обнаружения и предотвращения вторжений. Такой рост происходит ежегодно с 2022 года, и он связан, прежде всего, с геополитической обстановкой, считают в департаменте.

Вместе с тем, несмотря на увеличение общего числа событий информационной безопасности (ИБ), число инцидентов в этой сфере значительно сократилось. В частности, в минувшем году их количество снизилось в семь раз по сравнению с показателями 2022 года. Это стало возможным благодаря внедрению современных отечественных программно-аппаратных комплексов мониторинга, обнаружения и предотвращения вторжений и свидетельствует о том, что система обнаружения и реагирования стала более эффективной, рассказали в ДИС.

Так, в прошлом году было выявлено более 77 тыс. подозрений на инциденты ИБ, из которых 13 требовали немедленного реагирования. За I квартал текущего таких подозрений на инциденты выявлено меньше — порядка шести тыс., при этом немедленного реагирования потребовал всего один.

В этом году остаются на высоком уровне случаи атак типа отказ в обслуживании (Dos/DDoS). Также фиксируются целенаправленные атаки на основе фишинговых рассылок с использованием методов социального инжиниринга. Злоумышленники вынуждают пользователей перейти на сторонний ресурс и тем самым предоставить доступ к конфиденциальным данным.

Также преступники могут отправить ссылку и на адрес электронной почты госслужащего. При этом адрес отправителя будет выглядеть как достоверный, так как осуществляется его подмена. Вместе с тем на официальные и служебные адреса электронной почты чиновников такого рода сообщения не проходят, так как выявляются и блокируются средствами защиты информации централизованной инфраструктуры региональной мультисервисной сети органов госвласти края.

Во вторник сервис по поиску работы hh.ru сообщил, что на Кубани пропорционально увеличивающемуся количеству хакерских и DDOS-атак растет и спрос на специалистов информационной безопасности. В прошлом году работодатели края объявили о более чем 600 таких вакансиях. В годовом выражении потребность в данных работниках в регионе выросла на 2%. А с начала 2025 года компании региона уже искали более 200 таких айтишников. Увеличивающиеся угрозы и растущая потребность в ИБ заставляют работодателей на Кубани увеличивать и зарплаты таким специалистам.

Михаил Волкодав