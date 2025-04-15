Обвинение запросило 16 лет колонии для курского «криминального авторитета»

В Курском облсуде прошли прения по уголовному делу жителя Рыльска Виктора Страчкова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, двух эпизодах вымогательства и одном эпизоде мошенничества (ст. 210.1 УК РФ, п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ). Прокурор попросил назначить ему 16 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года и штрафом в 2 млн руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Страчков во время заседания в Курском областном суде

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области Виктор Страчков во время заседания в Курском областном суде

Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Адвокат господина Страчкова просил оправдать подсудимого по всем статьям. Фигурант свою вину не признает. 21 апреля он выступит с последним словом, затем последует вынесение приговора.

По версии следствия, Виктор Страчков (прозвище — «Страчок») решил получить авторитет в криминальной среде. С помощью «братвы» он добился назначения «смотрящим» за Рыльским, Глушковским, Хомутовским и Кореневским районами Курской области. Эту «должность» обвинение квалифицирует как высшее положение в преступной иерархии.

Также, как считает следствие, фигурант в составе группы лиц по предварительному сговору вымогал деньги у одного индивидуального предпринимателя и обманом похитил средства у другого.

По делу господина Страчкова ранее проходил Сергей Морозов, который обвинялся в семи эпизодах вымогательства, одном эпизоде мошенничества и одном эпизоде незаконного оборота оружия (ч. 1, п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Производство по материалам в отношении него приостановили из-за того, что фигурант заключил контракт о прохождении военной службы. Он был освобожден из-под стражи и «передан в распоряжение» Минобороны РФ.

Алина Морозова