В Курске арестовали обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии

Курской облсуд удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Виктору Страчкову, обвиняемому в занятии высшего положения в преступной иерархии, двух эпизодах вымогательства и одном эпизоде мошенничества (ст. 210.1 УК РФ, п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Он проведет в СИЗО не менее двух месяцев. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Аналогичное решение было принято в отношении проходящего с ним по делу Сергея Морозова, который обвиняется в семи эпизодах вымогательства, одном эпизоде мошенничества и одном эпизоде незаконного оборота оружия (ч. 1, п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Прокурор обратился в суд с таким ходатайством в связи с поступлением информации о том, что подсудимые оказывают давление на свидетелей. Рассмотрение уголовного дела продолжается.

По версии следствия, житель Рыльска Виктор Страчков по прозвищу «Страчок» «решил реализоваться в криминальной среде и, при поддержке "братвы" был назначен лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии — "смотрящим" за Рыльским, Глушковским, Хомутовским и Кореневским районами Курской области». Другой житель Рыльска Сергей Морозов, по версии следствия, являлся доверенным лицом Виктора Страчкова, или «блатным», от его имени собирал с жителей указанных муниципалитетов продукты, табачные изделия и деньги на пополнение «криминального общака».

Кроме того, обвиняемые якобы с применением насилия вымогали у индивидуального предпринимателя сначала 20 тыс. руб., а затем 2 млн руб. Первую сумму фигурантам передали, а вторую — нет, так как их деятельность была пресечена. Кроме того, они якобы похитили 40 тыс. руб. у еще одного индивидуального предпринимателя «мошенническим путем».

Всего установлены шестеро потерпевших. В ходе предварительного расследования фигуранты отрицали вину.

Алина Морозова

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