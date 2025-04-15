В Москве оштрафовали двух мигрантов за призыв к намазу в переходе метро

Савеловский районный суд Москвы обвинил двух мигрантов в нарушении законодательства о свободе вероисповедания (ч. 5 ст. 5.26 КоАП). Как утверждается, они предлагали совершить намаз в переходе между станциями метро. Каждого из мигрантов оштрафовали на 30 тыс. руб.

«В межстанционном переходе одной из станций метро Сапаров Г. и Мурадов Д. осуществляли миссионерскую деятельность и предлагали гражданам присоединиться к религиозной молитве, при отсутствии соответствующих полномочий на проведение религиозного обряда в общественном месте, не предназначенного для богослужения и религиозных обрядов»,— уточнили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о законности создания мусульманского молельного дома для мигрантов на Камчатке. Здание площадью 550 кв. м находится на проспекте Карла Маркса в Петропавловске-Камчатском.

О миграционной политике РФ — в материале «Ъ» «После балла».