СКР проверяет законность создания молельного дома для мигрантов на Камчатке

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту возможных противоправных действий мигрантов на Камчатке, сообщило региональное управление ведомства. Внимание органов правопорядка привлекло создание мусульманами нового молельного дома.

Ранее камчатские СМИ сообщали, что местная религиозная организация купила здание площадью 550 кв м на проспекте Карла Маркса в столице региона для создания молельного дома, где организовала место для совершения религиозных обрядов. При этом место служений функционирует без каких-либо разрешений. В краевом правительстве тогда заявили, что без прохождения необходимых процедур и публичных слушаний молельный дом работать не будет.

Следственными органами СК России по Камчатскому краю по данному факту организована процессуальная проверка.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский