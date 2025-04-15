Далее по иску

Уроженец Омска Евге­ний Баранов не смог оспорить итоги торгов по продаже имущественного комплекса обан­кротившегося производителя артиллерии ПАО «Мотовилихинские заводы». Господин Баранов настаивал, что победитель торгов АО «Ремдизель» был близок к нынешнему владельцу оборонного предприятия АО «Технодинамика». Суд счел, что доказательств этому не представлено, а заявитель пропустил срок исковой давности. Кроме того, Евгений Баранов вообще не мог оспаривать торги, поскольку не является заинтересованной стороной. Эксперты также указывают, что самостоятельным основанием для отказа в требованиях стал пропуск срока исковой давности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ответчиком по заявлению Евгения Баранова об оспаривании торгов по продаже имущества оборонного ПАО «Мотовилихинские заводы» было признано АО «Ремдизель» (Набережные Челны, Татарстан). В сентябре 2023 года общество приобрело за 1,3 млрд руб. имущественный комплекс оборонного предприятия. Почти через восемь месяцев стало известно, что в итоге собственником этого актива стало АО «Технодинамика», которое получило 100% акций АО «Специальное конструкторское бюро», ключевой компании машиностроительного холдинга.

«Мотовилихинские заводы» занимаются производством ствольных артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, продукции гражданского назначения, а также металлургией. Предприятие признано несостоятельным в марте 2018 года. Во время банкротства ПАО в «Специальном конструкторском бюро» была сосредоточена основная часть гособоронзаказа «Мотовилихи». Весной 2024 года СКБ стало ключевым предприятием компаний, некогда входивших в ПАО «Мотовилихинские заводы».

Евгений Баранов доказывал, что сделка по продаже имущественного комплекса «Мотовилихи» проведена с нарушением Гражданского кодекса и ФЗ «О банкротстве». По его мнению, АО «Ремдизель» и АО «Технодинамика» являются фактически аффилированными лицами, поскольку входят в контур государственной корпорации «Ростех». При этом предприятие из Татарстана участвовало в торгах в интересах «Технодинамики». В рамках спора господин Баранов заявил ходатайство об истребовании судом у АО «Национальный расчетный депозитарий» сведений о владельцах акций «Ремдизеля». В итоге суд в удовлетворении требований отказал, отметив, что заявитель не доказал необходимость запрашивания этих сведений.

Это уже второе заявление Евгения Баранова по оспариванию результатов торгов по продаже имущества «Мотовилихи». Ранее он пытался признать их недействительными, поскольку в состав лота были включены здания, которые являются объектами культурного наследия. При этом в торгах могли принять участие только организации, которые имеют лицензию на производство вооружений и военной техники. Сам заявитель указывал, что хотел бы приобрести эти здания, но незаконно был лишен права на участие в торгах. В итоге суд его заявление оставил без удовлетворения.

В рамках нового спора в качестве третьих лиц суд привлек АО «Технодинамика», прокуратуру Пермского края, УФНС по региону, а также АО «Специальное конструкторское бюро» и нескольких залоговых кредиторов. Представители гос­органов, СКБ и «Технодинамики» настаивали, что заявление господина Баранова удовлетворению не подлежит, в том числе они обращали внимание на пропуск годового срока давности оспаривания торгов.

В итоге суд в удовлетворении требований отказал. Как отмечается в решении, в ходе предыдущих процессов было установлено, что собрание кредиторов ПАО законно и обоснованно утвердило порядок реализации имущества «Мотовилихи» единым лотом. Результаты торгов, в которых победило АО «Ремдизель», суд также признал законными, поскольку на момент участия в них общество соответствовало всем требованиям к претендентам на имущество, было стратегическим предприятием и обладало всеми необходимыми лицензиями. Кроме того, в решении арбитража указывается, что господин Баранов не представил доказательства того, что «Ремдизель» является аффилированным лицом к должнику и его кредиторам. При этом заявитель не доказал, что результаты торгов нарушают его законные права и интересы. Суд согласился также с процессуальными оппонентами Евгения Баранова в части того, что заявитель пропустил срок исковой давности.

Арбитражный управляющий Татьяна Пугачева говорит, что без ознакомления с материалами дела оценить перспективы обжалования судебного акта весьма затруднительно. Ключевыми основаниями для отказа в требованиях, по ее словам, стали отсутствие заинтересованности Евгения Баранова в сделке, а также истечение срока исковой давности. «Даже при условии доказанной заинтересованности, если истцом пропущен срок исковой давности и суд не восстановил его (например, по причине отсутствия уважительных причин), то это такое же самостоятельное основание для отказа в удовлетворении заявления»,— пояснила эксперт.

Дмитрий Астахов